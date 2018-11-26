Заседание Верховной Рады по решению о военном положении: онлайн-трансляция

Фото: Верховная Рада (РБК-Украина)

Парламент рассматривает вопрос о введении военного положения в Украине

Голосование о введении военного положения в Украине проходит на внеочередной сессии Верховной Рады 26 ноября. Ранее парламентский комитет по нацбезопасности рекомендовал парламенту поддержать данный законопроект.

Онлайн-трансляция экстренного заседания - в материале РБК-Украина.

16:24 Члены Радикальной партии во главе с Олегом ляшко окружили президиум парламента. Они требуют у спикера Андрея Парубия объявить перерыв в заседании, которое еще не успело начаться, чтобы политики могли пообщаться с президентом.

Указ президента о введении военного положения

На сайте президента опубликован указ о введении военного положения в Украине.

По словам главы парламентского комитета по нацбезопасности Сергея Пашинского, на время введения военного положения в Украине не будет ограничений прав и свобод украинцев.

Скрин указа о военном положении

Почему Верховная Рада рассматривает вопрос о военном положении

25 ноября на территории Керченского пролива украинские корабли ВМС были атакованы российскими военными. В результате штурма три украинских судна были захвачены спецназом РФ и доставлены в Керчь, 6 военнослужащих получили ранения.

Из-за чрезвычайной ситуации в Азовском море вечером 25 ноября Петр Порошенко созвал военный кабинет, а также состоялось заседание СНБО, на котором президенту было предложено ввести в стране военное положение. Порошенко поддержал это предложение.

В соответствии с законодательством, далее вопрос об установлении военного положения рассматривается на заседании Верховной Рады. Внеочередное заседание Парламента было анонсировано спикером ВР Андреем Парубием на 16:00 26 ноября.

Что означает введение военного положения

В условиях военного положения определенные права и свободы граждан могут быть ограничены. В частности, возможно введение обязательной трудовой повинности, ограничение свободы передвижения граждан, комендантский час, запрет на торговлю оружием, алкоголем, лекарствами, введение цензуры в СМИ, ограничения доступа к Интренету.

В законе о правовом режиме военного положения также прописан запрет на изменение Конституции, проведение выборов, референдумов, забастовок и массовых акций

Однако это не означает, что все данные меры будут применены в полном объеме. Список ограничений и запретов будет приведен в указе президента и принят голосованием Верховной Рады.

На заседании СНБО ночью 26 ноября было предложено ввести военное положение сроком на 60 суток. Режим военного положения может закончиться и раньше, президенту достаточно будет издать соответствующий указ.

Петр Порошенко также уже объявил, что права граждан в связи с возможным введением военного положения ограничены не будут.