Порошенко и Столтенберг договорились срочно созвать заседание Комиссии Украина-НАТО

Фото: Петр Порошенко и Йенс Столтенберг (пресс-служба президента Украины)

Порошенко и Столтенберг провели телефонные переговоры из-за ситуации в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг договорились срочно созвать чрезвычайное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за действий РФ в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечается, Порошенко и Столтенберг провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждался акт агрессии России против Украины в Азово-Черноморской акватории, а также введение режима военного положения в Украине.

"Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания Комиссии Украина-НАТО из-за агрессии России. Президент Украины и генсек Североатлантического альянса обсудили угрозы региональной безопасности в результате непредсказуемых действий России", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 25 ноября, РФ атаковала украинские корабли в Азовском море, российская сторона открывала огонь на поражение. В результате действий РФ были захвачены три украинских судна.

Вчера ночью из-за действий РФ Порошенко созвал заседание военного кабинета, после которого на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение рекомендовать ввести военного положение в Украине. Сегодня этот вопрос рассмотрит парламент, после чего Порошенко должен издать соответствующий указ.