Канада потребовала от России вернуть Украине захваченные корабли

Фото: глава МИД Канады Христя Фриланд (flickr.com/worldeconomicforum)

Канада в очередной раз заявила о поддержке суверенитета Украины

Канада требует от Российской Федерации вернуть захваченные украинские военные корабли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Министерства иностранных дел Канады в Twitter.

В заявлении МИД говорится, что Канада осуждает российскую агрессию в отношении Украины в Керченском проливе. Кроме того, Канада заявила о непоколебимости поддержки суверенитета Украины.

Напомним, ранее американский конгрессмен и cопредседатель Украинского конгрессового кокуса Брайан Фицпатрик осудил агрессию Российской Федерации в Азовском море. Кроме того, он отметил, что Вашингтон не должен игнорировать российскую агрессию против Украины.

Отметим, в Евросоюзе призвали украинские и российские власти действовать с максимальной выдержкой для достижения деэскалации конфликта.

"Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохождения через Керченский пролив и призываем всех действовать с максимальной выдержкой для того, чтобы немедленно достичь деэскалации ситуации", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня на 16:00 запланировано внеочередное заседание Верховной рады, на котором будет рассмотрен вопрос введения военного положения.