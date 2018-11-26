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Под АПУ и Радой националисты зажгли файеры

Новости » Происшествия    26.11.2018 - 13:25
Под АПУ и Радой националисты зажгли файеры
Фото: акция протеста в Киеве (РБК-Украина)

Активисты настаивают, что военное положение не должно стать причиной для отмены президентских выборов

В Киеве под Администрацией президента Украины и Верховной радой в ходе акции с призывом ввести военное положение, националисты зажгли файеры. Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.

Видео: акция протеста в Киеве (РБК-Украина)

В частности, активисты настаивают, что военное положение не должно стать причиной для отмены президентских выборов.

 Фото: акция протеста в Киеве (РБК-Украина)

Ранее РБК-Украина писало, что под зданиями АПУ и парламента собралось около полутысячи активистов националистических организаций. Они требуют введения военного положения, однако настаивают на том, чтобы оно не стало причиной отмены президентских выборов 31 марта 2019 года.

Также активисты требуют от руководства страны в срочном порядке разорвать договор между Украиной и РФ об использовании Азовского моря и Керченского пролива. Активисты настаивают на аресте российских активов и так называемых "агентов Кремля".

Отметим, Петр Порошенко поддержал решение о введении военного положения в Украине в результате атаки России на корабли ВМС Украины. Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 26 ноября в 16:00, в ходе которого народные депутаты будут рассматривать это предложение.

Также сегодня Нацбанк собрал глав крупнейших банков из-за возможного военного положения.

 

НБУ выступил против ограничений для банков после введения военного положения Под АПУ и Радой начались акции с призывом ввести военное положение
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