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В Харькове активисты пикетируют консульство РФ из-за ситуации в Азовском море

Новости » Происшествия    26.11.2018 - 11:37
В Харькове активисты пикетируют консульство РФ из-за ситуации в Азовском море
Фото: место происшествия (NewsRoom)

Активисты установили палатку для круглосуточного пикетирования и зажгли фаеры

В Харькове сегодня, 26 ноября, активисты пикетируют консульство Российской Федерации из-за ситуации в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание NewsRoom.

Как сообщается, активисты требуют освободить украинских моряков, попавших вчера в плен во время захвата украинских кораблей в Азовском море. 

В частности, участие в митинге принимают представители организаций "Национальный корпус", "Фрайкор" и "Світанок". 

"Мы требуем разорвать все отношения с РФ - торговые, дипломатические, политические. После этого необходимо национализировать предприятия, которыми владеют граждане Российской Федерации. Мы также считаем, что Порошенко должен ввести реальное военное положение, потому что его частичная реализация станет предвыборным пиаром", - заявил глава "Нацкорпуса" в Харькове Константин Немичев.

Отмечается, что активисты установили палатку для круглосуточного пикетирования и зажгли фаеры. Кроме того, активисты бросили пиротехнику в сторону консульства РФ, в результате чего на территории вспыхнул пожар.

 

Фото: пикет под констульством РФ в Харькове (newsroom.kh.ua)

Напомним, вчера вечером, 25 ноября, из-за ситуации в Азовском море в Киеве прошла акция протеста под посольством РФ, участники протеста принесли под посольство шины. 

Отметим, вчера Российская Федерация атаковала украинские судна в Азовском море. На данный момент известно о захвате трех кораблей. Кроме того, сообщалось о пострадавших украинских моряках.

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