Порошенко созвал военный кабинет из-за ситуации на Азове

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

РФ атаковала украинские корабли в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет из-за ситуации на Азовском море, которая сложилась из-за действий России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря президента Святослава Цеголко в Тwitter.

"Из-за чрезвычайных событий на Азове президент созвал военный кабинет", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 25 ноября 2018 года, Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранен один член экипажа. По данным Военно-морских сил Украины, РФ применяет против украинских кораблей оружие на поражение.

На данный момент известно, что Россия захватила три корабля ВМС Украины - захвачены два бронекатера и рейдовый буксир. Украинские военные закрылись в кораблях. Россияне буксируют захваченные суда.

Кроме того, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал видео нападения российского пограничного корабля на украинское судно. Украинские правоохранители перехватили видео, снятое российскими военным, на котором слышны команды со стороны РФ. По словам Авакова, это видео будет использовано в качестве доказательства против России в международном суде.