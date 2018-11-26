Фото: Александр Вилкул (пресс-служба)

Решение не поддержит "Оппоблок"

Замглавы фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Александр Вилкул не будет голосовать за военное положение в Украине. Об этом говорится в заявлении Вилкула, опубликованном на сайте нардепа.

"Основание для введения военного положения выглядит очень сомнительно. На протяжении последних 4,5 лет положение было гораздо хуже - Крым, Иловайск, Дебальцево, но военное положение введено не было потому что они хотели прийти к власти и провести президентские и парламентские выборы. За 4,5 года погибли более 10 тыс. человек только по официальным данным. Военное положение введено не было", - заявил Вилкул.

По его мнению, возможное введение военного положения может быть попыткой "сорвать выборы и узурпировать власть, забрать последнюю надежду у нашего народа на нормальную мирную жизнь в своей стране и возможность развиваться стране демократическим путем".

Вилкул уверен, что Украина должна стать лидером переговорного процесса.

"Не вводить военное положение, а возглавить переговорный процесс со всеми, кто может повлиять – с Америкой, с Европой и прямые переговоры с Россией. Мы уверены, что только дипломатический путь единственно правильный, который приведет к успеху", - заявил Вилкул.

Он также подчеркнул, что не будет поддерживать введение военного положения.

"Требуем проголосовать постановление Верховной рады о проведении выборов президента 31 марта 2019. Мы будем голосовать против введения военного положения", - добавил он.