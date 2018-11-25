Турчинов анонсировал оглашение военного положения

Фото: Александр Турчинов (РБК-Украина)

Турчинов анонсировал заседание СНБО в 00:00

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов анонсировал заседание СНБО для объявления правового режима военного положения. Об этом он заявил сегодня после заседания военного кабинета, передает корреспондент РБК-Украина.

Турчинов отметил, что сегодня состоялось заседание военного кабинета. Он добавил, что заслушав доклад начальника Генштаба на главы Минобороны о событиях в районе Керченского пролива военный кабинет констатировал, что нападение российских военных на кораблей является ничем иным как актом военной агрессии.

"Предложено провести заседание СНБО для оглашения правового режима военного положения, заседание состоится сегодня в 00:00", - сказал он.

Отметим, согласно закону Украины "О правовом режиме военного положения" оно может быть введено как на всей территории страны, так и в отдельных областях. Рекомендацию о введении военного положения президенту предоставляет Совет национальной безопасности и обороны, глава государства, в свою очередь, передает соответствующий указ на рассмотрение Верховной рады. Парламент должен собраться на внеочередную сессию в течение двух дней и рассмотреть предложение президента.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 25 ноября, Россия атаковала украинские корабли в Азовском море. В результате действий РФ были захвачены три украинских судна, ранены 6 украинских моряков.

На данный момент на действия РФ, в частности, отреагировали в НАТО, призвав обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.