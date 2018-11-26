Туск обеспокоен агрессивными действиями России против Украины

Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Европейский совет полностью поддерживает Украину

Президент Украины Петр Порошенко проинформировал президента Европейского совета Дональда Туска об агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу администрации президента.

В ответ Туск выразил беспокойство из-за агрессивных действий России и эскалации ситуации. Он добавил, что Европейский совет полностью поддерживает Украину.

"Президент Европейского совета заверил, что сделает все возможное для консолидации позиции стран Европейского Союза в поддержку Украины в ее противостоянии российской агрессии и относительно продолжения политики санкций", - отметил он.

Напомним, Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг договорились созвать срочное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за действий РФ в Азовском море.

Отметим, что генсек Совета Европы отреагировал на ситуацию в Азовском море и призвал избегать любой дальнейшей эскалации конфликта.

РБК-Украина писало, что послы стран-членов Европейского Союза вероятно сегодня или завтра обсудят ситуацию в Азовском море и Керченском проливе.