Россия открыла Керченский пролив для гражданских судов

Фото: Керченский пролив (из открытых источников)

Керченский пролив открыли для гражданских судов после захвата кораблей ВМС Украины

Российская Федерация открыла Керченский пролив для гражданских судов после инцидента с захватом украинских кораблей в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на заявление так называемого руководителя предприятия "Крымские морские порты" на оккупированном полуострове Алексея Волкова российским СМИ.

По словам Волкова, российские власти дали разрешение для движения судов по каналу около 04:00 (03:00 по Киеву). Он также добавил, что судоходство через Керченский пролив возобновлено в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-морских сил Украины. В ходе противостояния 25 ноября три корабля украинских были захвачены российским спецназом. Также известно о шести раненых украинских военнослужащих.

В связи с обострением ситуации в Азовском море Вооруженные силы Украины, а также личный состав Службы безопасности приведены в полную боевую готовность. В СБУ заявили об усилении контрразведывательных мер для недопущения других провокаций спецслужб РФ.