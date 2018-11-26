Путин пока не планировал переговоров с Порошенко из-за ситуации в Азовском море

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Президенты Украины и России еще не обсуждали ситуацию в Азовском море

Переговоры президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина по ситуации в Керченском проливе пока не планируются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

"Мне не известно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируются ли какие-либо двусторонние контакты по указанному поводу.

Песков заявил, что президенты Украины и России еще не обсуждали ситуацию в Азовском море.

Отметим, глава Министерства внутренних дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина будет искать пути для мирного урегулирования спора с Россией, но оставляет за собой право на самозащиту.

Также добавим, Министерство иностранных дел Украины предоставило иностранным послам доказательства прямой агрессии России против Украины.

Напомним, генсек Совета Европы отреагировал на ситуацию в Азовском море и призвал избегать любой дальнейшей эскалации конфликта.

РБК-Украина писало, что послы стран-членов Европейского Союза вероятно сегодня или завтра обсудят ситуацию в Азовском море и Керченском проливе.