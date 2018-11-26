В НБУ заявили, что возможное решение о военном положении никак не повлияет на работу банков

Фото: Яков Смолий (пресс-служба НБУ)

Банковские отделения и офисы будут работать в обычно режиме, отметил Смолий

Возможное принятие решения о введении военного положения в связи с агрессией Российской Федерации в Керченском проливе никак не повлияет на работу банковской системы Украины. Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий, сообщает РБК-Украина.

По его словам, решения, которые будут приняты, никаким образом не повлияют на работу банковской системы.

"Банковские отделения и офисы будут работать в обычно режиме, и решения не повлияют на работу банков", - сказал Смолий.

25 ноября Российская Федерация атаковала украинские корабли в Азовском море. В результате действий РФ были захвачены три украинских судна, ранены 6 украинских моряков.

Отметим, сегодня состоится заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Азовском море.

Напомним, личный состав СБУ переведен в полную боевую готовность. В СБУ сообщили, что усиленно контрразведывательные меры для недопущения на территории Украины других провокаций спецслужб РФ и дестабилизации ситуации внутри страны.

Также в Министерстве обороны Украины заявили, что Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность.

Кроме того, полиция переходит на усиленный вариант несения службы. Министр внутренних дел Арсен Аваков дал поручение Государственной пограничной службе, Национальной гвардии Украины, ГСЧС и Нацполіції перейти на усиленный вариант несения службы.