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Есть один раненый

Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранен один член экипажа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС Украины.

Отмечается, что после выхода из 12-мильной зоны катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-морских Сил ВС Украины.

"Повреждено малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Катер потерял ход, есть раненый. Оружие применяется на поражение", - отметили в командовании ВМС Украины.

Напомним, в 19:00 25 ноября российские корабли и катера начали преследование корабельной группы ВМС ВС Украины и в ультимативной форме требовали остановиться под угрозой применения оружия.

По словам Командующего ВСМ Украины Игоря Воронченко, катера украинского флота, которые в настоящее время находятся около Керченского пролива, готовы к возможной высадке десанта РФ.

Отметим, в Азовском море в воскресенье, 25 ноября, утром российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил (ВМС) Украины, а в послеобеденную пору в Министерстве обороны Украины уже сообщили о выявленных ударных вертолетах российской армии.