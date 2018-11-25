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Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе

Новости » Происшествия    25.11.2018 - 20:39
Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Есть один раненый

Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранен один член экипажа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС Украины.

Отмечается, что после выхода из 12-мильной зоны катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-морских Сил ВС Украины.

"Повреждено малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Катер потерял ход, есть раненый. Оружие применяется на поражение", - отметили в командовании ВМС Украины.

Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе

Напомним, в 19:00 25 ноября российские корабли и катера начали преследование корабельной группы ВМС ВС Украины и в ультимативной форме требовали остановиться под угрозой применения оружия

По словам Командующего ВСМ Украины Игоря Воронченко, катера украинского флота, которые в настоящее время находятся около Керченского пролива, готовы к возможной высадке десанта РФ.

Отметим, в Азовском море в воскресенье, 25 ноября, утром российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил (ВМС) Украины, а в послеобеденную пору в Министерстве обороны Украины уже сообщили о выявленных ударных вертолетах российской армии.

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