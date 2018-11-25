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Число раненых в результате атаки украинских кораблей со стороны РФ выросло

Новости » Происшествия    25.11.2018 - 21:46
Число раненых в результате атаки украинских кораблей со стороны РФ выросло
Фото: атака кораблей ВМС Украины (скрин видео)

В ВМС сообщили о двух раненых членах экипажей украинских кораблей

В результате атаки со стороны Российской Федерации кораблей Военно-морских сил Украины ранены двое человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование ВМС.

Отмечается, что по состоянию на 21:20 малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также заставили остановиться.

"Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках", - отметили в ВМС.

Число раненых в результате атаки украинских кораблей со стороны РФ выросло

Напомним, ранее сообщалось, что Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранен один член экипажа. Поврежден малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Катер потерял ход.

В Азовском море в воскресенье, 25 ноября, утром российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил (ВМС) Украины, а в послеобеденную пору в Министерстве обороны Украины уже сообщили о выявленных ударных вертолетах российской армии.

 

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