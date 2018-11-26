Захваченные корабли ВМС Украины отправлены в Керчь

Фото: ситуация в Азовском море (mil.gov.ua)

Оккупационная власть Крыма возбудила уголовное дело против кораблей ВМСУ

Сотрудник пограничного управления ФСБ в оккупированном Крыму Антон Лозовой заявил, что захваченные корабли ВМСУ (Военно-морские силы Украины) войсками РФ в Черном море будут доставлены в оккупированную Керчь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Лозовой заявил, что два украинских катера и буксир были атакованы войсками РФ "за неповиновение их требованиям и опасное маневрирование". Оккупационная власть РФ в Крыму возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 322 КК РФ (незаконное пресечение границы).

Напомним, СНБО рекомендовал ввести военное положение в Украине. По словам главы государства Петра Порошенко, Верховная рада уже завтра соберется на заседание для принятия решения о введении военного положения, он также отметил, что все соответствующие консультации со спикером парламента Андреем Парубием уже проведены.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня, 25 ноября, Российская Федерация атаковала украинские корабли в Азовском море. В результате действий РФ были захвачены три украинских судна, ранены 6 украинских моряков.