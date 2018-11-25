Агрессия России в Азовском море: Порошенко связался с руководством ЕС и НАТО

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина/Виталий Носач)

Обсуждаются санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко сконтактировал с руководством Евросоюза и НАТО в связи с агрессией России против кораблей ВМС Украины, которая произошла в воскресенье, 25 ноября. Об этом РБК-Украина сообщили в Администрации президента.

Отмечается, что агрессивные действия РФ требуют осуждения и жесткого ответа со стороны международного сообщества, включительно с санкциями.

"С этой целью президент Украины находится в непосредственном контакте с руководством ЕС и НАТО. Глава государства поручил МИД оперативно проинформировать страны Большой семерки и членов Совета безопасности ООН о преступных действиях российской стороны в Азовско-керченской акватории и в районе Черного моря, а также инициировать рассмотрение данного вопроса в рамках ООН и ОБСЕ", - отметили в администрации.

В АП добавили, что Украина рассматривает последние действия Российской Федерации против кораблей ВМС Украины как акт агрессии.

"Осуждаем грубое нарушение Россией норм международного права и Конвенции ООН по морскому праву за попытку присвоить украинскую акваторию и запретить свободное движение украинских и международных судов", - сообщили в АП.

Известно, что Украина вместе с группой стран ЕС, США, Канадой и другими партнерами, разработала проект резолюции ООН в отношении милитаризации Россией Автономной Республики Крым и Азовского моря, которая будет рассмотрена Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2018.

Напомним, Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранен один член экипажа. Поврежден малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Катер потерял ход.