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Росія атакувала українські ВМС: усі подробиці

Новини » Надзвичайні події    25.11.2018 - 21:49
Росія атакувала українські ВМС: усі подробиці
Ілюстративне фото

В результаті один член екіпажу ВМС України отримав поранення

В Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил України. Командування ВМС повідомляє, що росіяни стріляли на ураження. Український малий броньований артилерійський катер "Бердянськ" втратив хід. Три кораблі українських ВМС захоплені російським спецназом. В ході обстрілу суден два військовослужбовців були поранені.

 

21:51 Юрій Луценко повідомив про те, що СБУ і ГПУ відкрила справу у зв'язку з агресією РФ в Керчинском протоці.

Росія атакувала українські ВМС: усі подробиці

21:49 Міністр закордонних справ Литви Лінас Линкявичус засудив агресію Росії проти українських військових кораблів у Керченській протоці. Він заявив, що цей інцидент не може бути кваліфікований інакше, ніж акт агресії і ще одне кричуще порушення міжнародного морського права. За його словами, такі дії підривають безпеку всього регіону.

Росія атакувала українські ВМС: усі подробиці

21:45 У зв'язку з діями Росії в Азовському морі, Союз ветеранів АТО збирається на акцію протесту під посольство РФ у Києві.

Росія атакувала українські ВМС: усі подробиці

21:43 у ВМС України повідомили, що в результаті атаки Росії поранення отримали 2 українських моряків.

21:40 Порошенко зв'язався з керівництвом ЄС і НАТО. Також він доручив Міністерству закордонних справ оперативно поінформувати глав країн великої сімки та членів Радбезу ООН про дії РФ в Азовському морі.

Також повідомляється, що Україна розглядає дії Росії як акт агресії.

21:27 Арсен Аваков у своєму Twitter опублікував відео нападу корабля РФ на українське судно.

21:24 У зв'язку з подіями в Азовському морі Петро Порошенко терміново скликав військовий кабінет.

Росія атакувала українські ВМС: усі подробиці

21:17 Як повідомляє Український мілітарний портал, Росія захопила три українські судна. Два бронекатери і рейдовий буксир. Українські моряки закрилися в судах, в той час, як росіяни буксирують їх.

 

Що сталося

Росія атакувала українські ВМС: усі подробиці

Сьогодні, 25 листопада, близько 4 ранку малий броньований артилерійський катер ВМС України "Бердянськ" вийшов на зв'язок з морськими портами Керч і Кавказ. Він повідомив їм про те, що планує проходити через Керченську протоку по дорозі в Маріуполь. Інформацію в портах отримали, але нічого не відповіли.

Пізніше були зафіксовані переговори між диспетчером порту Керч і кораблем Чорноморського флоту РФ. Зокрема, передана інформація про виявлення кораблів ВМС України. Згідно з інформацією Міноборони, порти Керч і Кавказ не відповідали на виклики українських кораблів, а виходили на контакт тільки з флотом РФ.

Близько 10 ранку в міністерстві оборони повідомили про те, що з боку російських прикордонних кораблів РФ типу "Соболь", "Дон", катери типу "Мангуст" і "Суздалец" спостерігаються агресивні дії. Одне з цих суден протаранило український рейдовий буксир, що пошкодило головний двигун.

Після цього Міністерством оборони були зафіксовані два вертольоти Ка-52.

Також повідомлялося про те, що через Керченську протоку вільно проходили російські суду, в той час як для кораблів ВМС України прохід був заблокований.

Ситуація в Азовському морі: головне Росія атакувала українські кораблі в Керченській протоці
Новини України Російська ФедераціяКерченский мостАзовское моревмс Украины
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