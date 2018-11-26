НБУ выступил против ограничений для банков после введения военного положения

Фото: встреча руководителей 40 банков в НБУ (пресс-служба НБУ)

Глава НБУ не видит рисков для банков в случае введения военного положения

Национальный банк не видит оснований для введения административных мер на денежно-кредитном и валютном рынках в случае введения военного положения. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий во время встречи с руководителями 40 крупнейших банков страны, сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Как отметили в НБУ, встреча посвящена подготовке банковского сектора к работе в условиях режима военного положения на случай его возможного введения.

"Национальный банк не видит рисков для бесперебойной работы банковского сектора в случае введения военного положения. Ликвидность банковского сектора составляет около 75 млрд грн, что является достаточным для его надлежащего и бесперебойного функционирования", - отметил Смолий.

Как писало РБК-Украина, военное положение - особый режим функционирования, при котором могут быть ограничены много прав и свобод граждан. Например, может вводиться обязательная трудовая повинность, отчуждаться любое личное имущество, ограничиваться передвижения граждан и вводиться комендантский час, ограничиваться или запрещаться торговля оружием, алкоголем и лекарствами, ограничиваться свобода прессы и пользование интернетом, вплоть до полного запрета. Но это не означает, что все эти меры могут применяться на практике в полном объеме. В указе президента будет приведен исчерпывающий перечень ограничений и запретов.

Напомним, 25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-морских сил Украины. Три корабля украинских ВМС захвачены. В ходе обстрела судов шесть военнослужащих были ранены, трое из них находятся в больнице.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Петр Порошенко поддержал решение о введении военного положения в Украине. В понедельник, 26 ноября, в 16:00 на внеочередном заседании Верховной рады депутаты будут рассматривать это предложение.