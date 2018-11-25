Украина обратилась за поддержкой к США из-за агрессии России в Азовском море, - посол

Фото: Валерий Чалый (УНИАН)

Агрессия России несет угрозу полномасштабного вооруженного конфликта в Черноморском регионе, отметили в посольстве

Украина обратилась к Соединенным Штатам за поддержкой из-за ситуации в Азовском море, в частности - атаки России на украинские корабли. Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый на своей странице в Facebook.

В частности, как отметил посол, применение силы со стороны РФ в отношении кораблей и персонала ВМС ВС Украины является провокацией, а такие действия в Черном и Азовском морях несут в себе угрозу полномасштабного военного конфликта и безопасности государств Черноморского региона.

"Немедленно обратились к американским партнерам с призывом о решительной поддержке Украины и четком сигнале агрессору со стороны США. Уверили о пристальном внимании к развитию ситуации и подготовке реакции с целью недопущения дальнейшей эскалации. Рассчитываем на поддержку нашего Стратегического партнера", - отметил Чалый.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет из-за ситуации на Азовском море, сложившейся из-за действий России.