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Украина обратилась за поддержкой к США из-за агрессии России в Азовском море, - посол

Новости » Политика    25.11.2018 - 22:20
Украина обратилась за поддержкой к США из-за агрессии России в Азовском море, - посол
Фото: Валерий Чалый (УНИАН)

Агрессия России несет угрозу полномасштабного вооруженного конфликта в Черноморском регионе, отметили в посольстве

Украина обратилась к Соединенным Штатам за поддержкой из-за ситуации в Азовском море, в частности - атаки России на украинские корабли. Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый на своей странице в Facebook.

В частности, как отметил посол, применение силы со стороны РФ в отношении кораблей и персонала ВМС ВС Украины является провокацией, а такие действия в Черном и Азовском морях несут в себе угрозу полномасштабного военного конфликта и безопасности государств Черноморского региона.

"Немедленно обратились к американским партнерам с призывом о решительной поддержке Украины и четком сигнале агрессору со стороны США. Уверили о пристальном внимании к развитию ситуации и подготовке реакции с целью недопущения дальнейшей эскалации. Рассчитываем на поддержку нашего Стратегического партнера", - отметил Чалый.

Украина обратилась за поддержкой к США из-за агрессии России в Азовском море, - посол

Напомним, президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет из-за ситуации на Азовском море, сложившейся из-за действий России.

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