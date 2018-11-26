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В МИД Германии назвали неприемлемой российскую блокаду в Азовском море

Новости » Политика    26.11.2018 - 12:38
В МИД Германии назвали неприемлемой российскую блокаду в Азовском море
Фото: Хайко Маас (flickr.com/bankenverband)

В Германии призвали к деэскалации конфликта

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал неприемлемой российскую блокаду в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД Германии в Twitter.

"События вызывают тревогу. Российская блокада перехода в Азовское море неприемлема. Важно, чтобы эта блокада была снята. Мы призываем обе стороны к деэскалации", - говорится в сообщении.

В МИД Германии назвали неприемлемой российскую блокаду в Азовском море

Напомним, ранее в МИД в Германии заявили, что Российская Федерация должна обеспечить доступ к Азовскому морю

Добавим, глава Министерства иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что российская атака на корабли украинских Военно-морских сил подрывает безопасность всего региона.

Также сообщалось, что Министерство иностранных дел Турции призывает разблокировать Керченский пролив и не допустить обострения ситуации и нарушения стабильности в регионе Черного моря. 

Отметим, Российская Федерация атаковала украинские корабли в Азовском море вчера, 25 ноября. В результате действий российской стороны были захвачены три украинских судна, пострадали шестеро моряков.

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