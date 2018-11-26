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МИД Украины предоставило иностранным послам доказательства прямой агрессии РФ

Новости » Политика    26.11.2018 - 13:36
МИД Украины предоставило иностранным послам доказательства прямой агрессии РФ
Фото: заседание (twitter.com/KaterynaZelenko)

Зеленко назвала важным брифинг руководства ВМС ВСУ и МИД Украины

Министерство иностранных дел (МИД) Украины предоставило иностранным послам доказательства прямой агрессии России против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко.

Зеленко назвала важным брифинг руководства ВМС ВСУ и МИД Украины для дипкорпуса, где украинская сторона представила доказательную базу.

"Представили доказательную базу в пользу прямой агрессии РФ против Украины, призвали партнеров принять все необходимые меры для сдерживания агрессора и немедленного освобождения пленных", - отметила Зеленко.

МИД Украины предоставило иностранным послам доказательства прямой агрессии РФ

Отметим, генсек Совета Европы отреагировал на ситуацию в Азовском море и призвал избегать любой дальнейшей эскалации конфликта.

РБК-Украина писало, что послы стран-членов Европейского Союза вероятно сегодня или завтра обсудят ситуацию в Азовском море и Керченском проливе.

Также президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг договорились срочно созвать чрезвычайное заседание Комиссии НАТО-Украина из-за действий РФ в Азовском море.

 

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