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Украина обратится в ЕСПЧ из-за нападения России на украинских моряков

Новости » Политика    26.11.2018 - 11:22
Украина обратится в ЕСПЧ из-за нападения России на украинских моряков
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Секретариат уполномоченного по вопросам Европейского суда по правам человека Минюста готовит заявление в ЕСПЧ согласно правилу 39 суда регламента

Украина готовит заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) относительно защиты прав украинских военных моряков, захваченных Российской Федерацией. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook уполномоченного по делам ЕСПЧ Ивана Лищины.

"Секретариат уполномоченного по вопросам Европейского суда по правам человека Минюста готовит заявление в ЕСПЧ согласно правилу 39 регламету суда относительно защиты прав украинских военных моряков, захваченных вчера Российской Федерацией", - сообщил он.

Украина обратится в ЕСПЧ из-за нападения России на украинских моряков

Отметим, что линию разграничения на Донбассе начал мониторить разведывательный беспилотный летательный аппарат Военно-воздушных сил США.

Также Канада требует от Российской Федерации вернуть захваченные украинские военные корабли. В заявлении МИД говорится, что Канада осуждает российскую агрессию в отношении Украины в Керченском проливе. Кроме того, Канада заявила о непреклонности поддержки суверенитета Украины.

Добавим, в Евросоюзе призвали украинскую и российскую власть действовать с максимальной выдержкой для достижения деэскалации конфликта.

"Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохождения через Керченский пролив и призываем всех действовать с максимальной выдержкой для того, чтобы немедленно достичь деэскалации ситуации", - говорится в сообщении.

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