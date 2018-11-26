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ВСУ приведены в полную боевую готовность

Новости » Политика    26.11.2018 - 06:16
ВСУ приведены в полную боевую готовность
Иллюстративное фото (nabukr twitter)

Распоряжение было принято на основании решения СНБО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) были приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу Министерства обороны.

Сообщается, что начальник Генерального штаба на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении военного положения отдал приказ о вводе Вооруженных сил в боевую готовность.

"На основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении правового режима военного положения, начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооруженных Сил Украины в боевую готовность “повнаˮ, - заявили в Министерстве обороны.

Ранее сообщалось, что полиция переходит на усиленный вариант несения службы. Министр внутренних дел Арсен Аваков дал поручение Государственной пограничной службе, Национальной гвардии Украины, ГСЧС и Нацполіції перейти на усиленный вариант несения службы.

Напомним, личный состав СБУ переведен в полную боевую готовность. В СБУ сообщили, что усиленно контрразведывательные меры для недопущения на территории Украины других провокаций спецслужб РФ и дестабилизации ситуации внутри страны.

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