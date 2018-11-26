Прокуратура начала уголовное производство по факту событий в Керченском проливе

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Уголовное производство открыто по факту агрессивного ведения войны Вооруженными силами РФ

По факту событий в Керченском проливе открыто уголовное производство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Как отмечается, следователи управления Службы безопасности Украины в Одесской области осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязание и ведение агрессивной войны), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Дело расследуется под процессуальным руководством прокуроров Военной прокуратуры Южного региона Украины.

В прокуратуре также отметили, что дело зарегистрировано на основании информации СБУ о агрессивном ведении войны Вооруженными силами РФ, ранении шесть военнослужащих ВМС ВС Украины и захвате катеров "Бердянск", "Никополь", буксира "Яны Капу".

Напомним, вчера, 25 ноября, Российская Федерация атаковала украинские корабли в Азовском море, захватив три украинских судна.

Как писало РБК-Украина, вчера Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести военное положение в Украине из-за действий РФ, сегодня украинский парламент должен рассмотреть этот вопрос.