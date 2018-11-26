Прокуратура начала уголовное производство по факту событий в Керченском проливе

Уголовное производство открыто по факту агрессивного ведения войны Вооруженными силами РФ
По факту событий в Керченском проливе открыто уголовное производство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Южного региона Украины.
Дело расследуется под процессуальным руководством прокуроров Военной прокуратуры Южного региона Украины.
В прокуратуре также отметили, что дело зарегистрировано на основании информации СБУ о агрессивном ведении войны Вооруженными силами РФ, ранении шесть военнослужащих ВМС ВС Украины и захвате катеров "Бердянск", "Никополь", буксира "Яны Капу".
Напомним, вчера, 25 ноября, Российская Федерация атаковала украинские корабли в Азовском море, захватив три украинских судна.
Как писало РБК-Украина, вчера Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести военное положение в Украине из-за действий РФ, сегодня украинский парламент должен рассмотреть этот вопрос.