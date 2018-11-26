В полиции Киева рассказали об обстановке под посольством РФ

Фото: акция под посольством РФ в Киеве (РБК-Украина)

В полиции сообщили, что есть взаимопонимание на должном уровне

Ситуация под посольством РФ спокойная, правоохранители общаются с участниками пикета. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Правоохранители обеспечивают охрану общественного порядка. Достаточное количество полицейских обеспечивает порядок. Около полусотни протестующих на месте. Ситуация спокойная, правоохранители общаются с участниками пикета, они там отошли от ограды. Все спокойно. Конфликта нет, есть взаимопонимание на должном уровне.

"Сейчас все прекратилось, то было временно", - сказали в пресс-службе, комментируя то, что активисты забросали здание дымовыми шашками.

Ранее сообщалось, что активисты забросали посольство РФ в Киеве дымовыми шашками. В акции принимают участие более полусотни человек. Они скандируют "Мир Донбасса - смерть Кремлю".

Напомним, активисты принесли шины под посольство РФ в Киеве. В акции принимают участие активисты общественных организаций и ветераны войны на Донбассе.