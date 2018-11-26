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Обнародован указ Порошенко о введении военного положения

Новости » Политика    26.11.2018 - 14:54
Обнародован указ Порошенко о введении военного положения
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко подписал соответствующий указ

На сайте президента Украины Петра Порошенко обнародован указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении военного положения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года "Относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введения военного положения в Украине", - говорится в тексте указа.

Как отмечается в соответствующем решении СНБО, на заседании Совбеза было признано необходимым введение в Украине особого правового режима для создания условий по отпору вооруженной агрессии и обеспечению национальной безопасности, устранению угроз государственной независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, СНБО предлагает президенту ввести военное положение в Украине с 14:00 26 ноября до 14:00 25 января 2019 года.

Напомним, вчера, 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Азовском море, в результате действий РФ были захвачены три корабля. Из-за действий РФ вчера состоялось заседание военного кабинета, а также СНБО, на котором было предложено ввести в Украине военное положение.

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