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Ситуация в Керченском проливе: Климкин заявил, что Украина оставляет за собой право на самозащиту

Новости » Политика    26.11.2018 - 14:10
Ситуация в Керченском проливе: Климкин заявил, что Украина оставляет за собой право на самозащиту
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

По словам Климкина, важно, чтобы международные партнеры отреагировали на действия РФ в Керченском проливе

Глава Министерства внутренних дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина будет искать пути для мирного урегулирования спора с Россией, но оставляет за собой право на самозащиту. Об этом он заявил в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Климкина, важно, чтобы международные партнеры отреагировали на действия РФ в Керченском проливе.

"Согласно уставу ООН, Украина будет искать пути для мирного урегулирования спора, как это предусмотрено уставом ООН, но, безусловно, сохраняет за собой возможность применения права на самозащиту. Очень важно, чтобы весь мир не ограничивался формальными заявлениями, а принимал соответствующие меры против РФ", - заявил он.

Кроме того, Климкин заявил, что Украина не исключает дальнейших актов агрессии со стороны России как на море, так и на суше.

Напомним, ранее сообщалось, что Климкин назвал действия Российской Федерации в Азовском море узурпацией суверенных прав Украины.

Отметим, из-за действий РФ в Керченском проливе в Украине могут ввести военное положение.

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Новости Украины Российская ФедерацияПавел Климкин
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