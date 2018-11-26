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НБУ собирает глав крупнейших банков из-за возможного военного положения

Новости » Политика    26.11.2018 - 12:09
НБУ собирает глав крупнейших банков из-за возможного военного положения
Фото: глава НБУ Яков Смолий (Julia Berezovska/ Press office NBU)

С руководством крупнейших банков обсудят вопросы, связанные с военным положением

Национальный банк Украины (НБУ) собирает руководителей крупнейших банков на совещание, посвященное возможному введению военного положения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Сообщается, что совещание запланировано на 12:00.

Напомним, ранее глава НБУ Яков Смолий на заседании Совета национальной безопасности и обороны заявил, что возможное решение о военном положении никак не повлияет на работу банков.

"Банковские отделения и офисы будут работать в обычно режиме, и решения не повлияют на работу банков", - сказал Смолий.

Отметим, сегодня в 16:00 Верховная рада соберется для решения вопроса военного положения. По словам президента Петра Порошенко, военное положение могут ввести на два месяца.

"Призываю народных депутатов прибыть в Киев на чрезвычайное заседание Верховной рады, чтобы в закрытом режиме обсудить проект решения и немедленного его принять", - заявил Порошенко и добавил, что введение военного положения не будет означать объявление войны и отказ от выполнения минских договоренностей.

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