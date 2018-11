Заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине состоится в понедельник

Хейли заявила, что это чрезвычайно важное заседание

Постоянный представитель США при ООН Ники Хейли сообщила, что заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Азовском море состоится в понедельник, 26 ноября 2018. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ники Хейли в Twitter.

Заседание должно состояться в 18:00 по Киевскому времени.

"Официальное заседание Совета безопасности было объявлено на завтра в 11:00", - написала Хейли.

