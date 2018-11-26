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Заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине состоится в понедельник

Новости » Политика    26.11.2018 - 03:44
Заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине состоится в понедельник
Иллюстративное фото (unmultimedia.org)

Хейли заявила, что это чрезвычайно важное заседание

Постоянный представитель США при ООН Ники Хейли сообщила, что заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Азовском море состоится в понедельник, 26 ноября 2018. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ники Хейли в Twitter.

Заседание должно состояться в 18:00 по Киевскому времени.

"Официальное заседание Совета безопасности было объявлено на завтра в 11:00", - написала Хейли.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня, 25 ноября, Российская Федерация атаковала украинские корабли в Азовском море. В результате действий РФ были захвачены три украинских судна, ранены 6 украинских моряков.

Напомним, СНБО рекомендовал ввести военное положение в Украине. По словам главы государства Петра Порошенко, Верховная рада уже завтра соберется на заседание для принятия решения о введении военного положения, также он отметил, что все соответствующие консультации со спикером парламента Андреем Парубием уже проведены.

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