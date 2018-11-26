Генштаб обнародовал радиоперехват переговоров командования РФ перед нападением на ВМС Украины

Фото: захваченные корабли (fsb.ru)

В обнародованных записях слышно, как было четко отдан приказ нападать на украинские корабли

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал радиоперехват переговоров российского командования с экипажами пограничных кораблей Российской Федерации непосредственно перед нападением на украинских военных моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Запись разговора Генштаба ВСУ обнародовал 26 ноября на своем Youtube-канале.

"Радиоперехват, как фактологическое доказательство целенаправленной агрессивной эскалации ситуации в Черном и Азовском морях согласно указаниям военного и военно-политического руководства Российской Федерации", - говорится в комментарии Генштаба ВСУ.

На записи слышно, как был четко отдан приказ нападать на корабли Военно-морских сил Украины. В частности, мужчина, который представился подполковником Шаховым, передал команду от руководства Пограничной службы РФ идти на таран против украинских кораблей, чтобы как можно сильнее повредить каждый из них.

Кроме того, в одной из бесед отмечается, что с ситуацией был хорошо ознакомлен Дмитрий Медведев - премьер-министр России.

"Медведев уже в такой панике орет... Такое ощущение, что там уже президент контролирует всю эту...", - говорит один из командиров операции нападения в записи.

Также из переговоров можно понять, что во время нападения на украинские военные корабли у российского флота произошло столкновение между своими же судами, они также получили повреждения.

Напомним, Федеральная служба безопасности РФ показала фото украинских кораблей. Захваченные Россией украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" находятся на причале в порту оккупированной Керчи (Крым).

Отметим, Министерство иностранных дел Украины предоставило иностранным послам доказательства прямой агрессии России против Украины.

Добавим, президент Петр Порошенко в понедельник, 26 ноября, внес в парламент проект закона о введении военного положения в Украине.

Подчеркнем, вчера, 25 ноября, в Азовском море пограничные катера ФСБ России открыли огонь по корабельной группе Военно-морских Сил Украины. Командование ВМС сообщает, что россияне стреляли на поражение. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом. В ходе обстрела судов шесть военнослужащих были ранены. Всего 24 украинских военных моряка захвачены в плен.