ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Порошенко анонсировал проведение чрезвычайного заседания ВРУ

Новости » Политика    26.11.2018 - 00:44
Порошенко анонсировал проведение чрезвычайного заседания ВРУ
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко подчеркнул, что военное положение не означает наступательные действия

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал проведение чрезвычайного заседания Верховной рады Украины. Об этом Порошенко заявил на заседании, передает РБК-Украина.

"Я обращаюсь к вам, уважаемые ветераны, быть готовыми. Призываю нардепов завтра прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВРУ для того, чтобы мы провели в закрытом режиме обсуждения проекта решения", - сказал Порошенко.

Также Порошенко призвал народных депутатов прибыть в Киев на чрезвычайное заседание для того, чтобы в закрытом режиме обсудить проект решения и немедленно его принять.

"Введение военного положения не означает, что Украина будет проводить наступательные действия. Украина будет проводить действия относительно обороны своей территории. Это не означает изменения положения на фронтовой линии Донецкой и Луганской областей. Решение не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена работа с резервом первой очереди. Решение не будет предусматривать ограничения конституционных прав граждан", - добавил Порошенко.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня, 25 ноября, Российская Федерация атаковала украинские корабли в Азовском море. В результате действий РФ были захвачены три украинских судна, ранены 6 украинских моряков.

Порошенко созвал военный кабинет из-за ситуации на Азове Порошенко начал встречу с президентом Латвии
Новости Украины Порошенко ПетрВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь