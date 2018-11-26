Порошенко анонсировал проведение чрезвычайного заседания ВРУ

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко подчеркнул, что военное положение не означает наступательные действия

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал проведение чрезвычайного заседания Верховной рады Украины. Об этом Порошенко заявил на заседании, передает РБК-Украина.

"Я обращаюсь к вам, уважаемые ветераны, быть готовыми. Призываю нардепов завтра прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВРУ для того, чтобы мы провели в закрытом режиме обсуждения проекта решения", - сказал Порошенко.

Также Порошенко призвал народных депутатов прибыть в Киев на чрезвычайное заседание для того, чтобы в закрытом режиме обсудить проект решения и немедленно его принять.

"Введение военного положения не означает, что Украина будет проводить наступательные действия. Украина будет проводить действия относительно обороны своей территории. Это не означает изменения положения на фронтовой линии Донецкой и Луганской областей. Решение не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена работа с резервом первой очереди. Решение не будет предусматривать ограничения конституционных прав граждан", - добавил Порошенко.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня, 25 ноября, Российская Федерация атаковала украинские корабли в Азовском море. В результате действий РФ были захвачены три украинских судна, ранены 6 украинских моряков.