Комитет рекомендует Раде поддержать введение военного положения

Фото: заседание комитета по нацбезопасности (rada.gov.ua)

Теперь проект закона о введении военного положения может рассмотреть Рада

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны сегодня, 26 ноября, рекомендовал парламенту поддержать законопроект об утверждении указа президента Петра Порошенко о введении военного положения в Украине. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Фото: заседание комитета по нацбезопасности (РБК-Украина, Анастасия Светлевская)

Некоторые депутаты также настаивают на закрытии пророссийских медиа, аресте "агентов Кремля", введении новых санкций против граждан России и российского бизнеса.

"Прошу голосовать", - заявил глава комитета Сергей Пашинский.

Подчеркнем, комитет единогласно поддержал решение рекомендовать Раде принять проект закона №9338 об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине" за основу и в целом.

Как писало РБК-Украина, военное положение - особый режим функционирования страны, при котором могут быть ограничены многие права и свободы граждан. Этот вопрос регулируется законом о правовом режиме военного положения.

К примеру, может вводиться обязательная трудовая повинность, отчуждаться любое личное имущество, ограничиваться передвижение граждан и вводиться комендантский час, ограничиваться или запрещаться торговля оружием, алкоголем и лекарствами, ограничиваться свобода прессы и пользование интернетом, вплоть до полного запрета. Но это не значит, что все эти меры могут применяться на практике в полном объеме.

Напомним, ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны подчеркивал, что комитет не знаком с содержанием указа президента Петра Порошенко о военном положении.

25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ России открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины. Три корабля украинских ВМС захватил российский спецназ. В ходе обстрела судов шесть моряков были ранены, трое из них находятся в больнице.

На заседании СНБО вечером в воскресенье президент Петр Порошенко поддержал решение о введении военного положения в Украине. В ночь с воскресенья на понедельник спикер парламента Андрей Парубий заявил, что созывает внеочередное заседание ВР для принятия решения по этому вопросу.

Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорились срочно созвать чрезвычайное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за действий РФ в Азовском море.