В Одессе активисты бросили дымовую шашку на территорию российского консульства

Фото: протесты под генконсультвом РФ в Одессе (dumskaya.net)

Протестующие требуют закрыть в городе консульство страны-агрессора

В Одессе активисты собрались на акцию протеста под стенами генерального консульства Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Как отмечается, активисты требуют ликвидации диппредставительства страны-агрессора. На место прибыли около 100 человек.

Сейчас полиция перекрыла въезд на Гагаринское плато, где находится консульство. Из-за этого трамвайный маршрут №5 не работает.

В основном у стен здания собрались представители "Нацкорпуса", "Правого сектора", "Автомайдана", "Свободы", "Уличного фронта". На месте патрулирует полиция. Правоохранители пропускают к консульству только тех, кого проверили на наличие запрещенных предметов.

"Протестующие пустили в ход петарды и дымовую шашку. Несколько петард попали под ноги нацгвардейцам. Шашку, которую каким-то чудом пронесли на акцию, забросили на территорию консульства", - говорится в сообщении.

Кроме того, активисты подняли над забором консульства два флага Украины. Ворота консульства украсили наклейками с украинской символикой.

Фото: протесты под генконсультвом РФ в Одессе (dumskaya.net)

Напомним, ночью активисты забросали посольство РФ в Киеве дымовыми шашками и камнями в знак протеста против агрессии РФ в районі Керченского пролива.

Позже недалеко от посольства РФ, был сожжен автомобиль с дипломатическими номерами. Машина имела дипломатические номерные знаки, которые начинались на 001. Это свидетельствует о том, что машина пренадлежала посольству РФ.

Напомним, РФ атаковала украинские корабли в Азовском море вчера, 25 ноября. В результате действий РФ были захвачены три украинских судна, ранены 6 украинских моряков. Верховная рада сегодня рассмотрит вопрос введения военного положения в Украине.