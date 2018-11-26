Дуда выразил поддержку Украине в связи с захватом кораблей в Азовском море

Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Дуда также призвал ЕС усилить санкции против России

Президент Польши Анджей Дуда в связи с захватом кораблей в Азовском море выразил поддержку Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз пресс-службы президента Украины по итогам переговоров с польским лидером.

Сообщается, что в телефонном разговоре Порошенко рассказал Дуде об агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и действиях Украины в ответ, в том числе о введении военного положения.

"Президент Польши выразил поддержку Украине и ее действиям. Собеседники скоординировали дальнейшие шаги в связи с российской угрозой. Порошенко и Дуда также призвали ЕС усилить санкционное давление на Россию и вынести этот вопрос на заседание Европейского совета", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак собрал армейское командование и руководителей польских спецслужб для обсуждения ситуации в Азовском море. До этого МИД Польши выступил с осуждением российской агрессии РФ в Азовском море.

Сегодня Порошенко провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По результатам беседы стороны договорились срочно созвать заседание комиссии Украина-НАТО.