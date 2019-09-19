ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Минер" моста Метро хотел обратить на себя внимание

Новости » Общество    19.09.2019 - 15:15
"Минер" моста Метро хотел обратить на себя внимание
Фото: Оксана Коляда (facebook.com)

Министерство не оправдывает его поступка

Глава Министерства по делам ветеранов Оксана Коляда заявила, что минер моста Метро - Алексей Белько - просто хотел обратить на себя внимание. Об этом она заявила в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, Белько просит прощение перед киевлянами за причененные неудобства.

"Мы только что общались с Алексеем… Он просит извинение перед жителями Киева за неудобства… У него не было намерений подрывать мост, он просто хотел привлечь к себе внимание… Он говорит, что у него были проблемы с работой, деньгами и личного характера. Мы как министерство хотим, чтобы общество поняло, что в стране должна быть реализована политика по защите ветерана после их увольнения со службы", - отметила министр.

Также Коляда отметила, что ведомство не оправдывает поступка Белько.

"Министерство не оправдывает его поступок, но будет делать все для защиты прав и интересов", - отметила она.

Напомним, в Киеве вечером 18 сентября перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва. Из-за этого в столице был введен специальный оперативный план. Движение на мосту было полностью перекрыто в обоих направлениях.

Вскоре стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро. Им оказался 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько. Кроме этого, Национальная полиция опубликовала видео задержания Алексея Белько, который угрожал взорвать мост Метро.

Отметим, глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что следователь согласует с процессуальным руководителем назначение психиатрической экспертизы минеру.

Аваков будет просить о минимальном наказании для "минера" моста Метро Министерство по делам ветеранов будет защищать минера моста в Киеве
Новости Украины метромост
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь