Paveway IV. Чим важливі британські КАБи, які може отримати Україна

Під час підготовки матеріалу використовувалися дані з відкритих джерел, а також ексклюзивний коментар військового експерта Павла Нарожного.

Що це за бомби, як вони допоможуть у боротьбі проти російських окупантів – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Британські КАБи

Британія погодила рекордний пакет військової допомоги для України на 617 млн доларів. Серед іншого, у переліку техніки 1600 зенітних ракет та крилаті ракети Storm Shadow. Крім того, за інформацією журналіста Джонатана Біля, Британія хоче забезпечити українську армію авіаційними бомбами Paveway IV, що коректуються.

Paveway IV є розробкою британської компанії Raytheon UK. Бомби надійшли на озброєння британської армії у 2008 році. Вперше їх експортували до Саудівської Аравії на суму 150 млн фунтів.

Paveway IV - це комплект, який встановлюється на бомбу Mark 82 вагою 241 кілограм, перетворюючи її на високоточну. У комплекті комбіноване супутникове лазерне наведення, яке дає можливість не тільки контактного або відкладеного підриву, а й повітряного.

Paveway IV (фото: Getty Images)

Користь для фронту

Через відсутність крил ця бомба здатна подолати відносно невелику відстань, якщо порівнювати її з JDAM чи AASM. За відкритими даними, бомба може вражати цілі на відстані близько 30 км. Але відстань залежить від висоти, а через велику кількість ворожого ППО на лінії фронту, атакувати на меншій відстані важко. Також наголошується, що Paveway IV – це точний боєприпас, кругове відхилення не перевищує 15 метрів за будь-якої погоди у будь-який час доби.

Поки невідомо, що використовуватиметься як носії бомб, якщо українські повітряні сили все ж таки їх отримають. За словами військового експерта Павла Нарожного, у ЗС України є штурмовики, бомбардувальники та винищувачі, на які можна прикріпити Paveway IV.

"У нас є для них носії. У нас керовані авіаційні бомби скидають із радянських літаків – Су-24, Су-25, Су-27. У деяких випадках це може бути навіть МіГ-29", – зазначив Нарожний.