Paveway IV. Чим важливі британські КАБи, які може отримати Україна
Великобританія має намір передати Україні авіаційні бомби Paveway IV, про що повідомив журналіст ВВС Джонатан Біль.
Що це за бомби, як вони допоможуть у боротьбі проти російських окупантів – у матеріалі РБК-Україна нижче.
Під час підготовки матеріалу використовувалися дані з відкритих джерел, а також ексклюзивний коментар військового експерта Павла Нарожного.
Британські КАБи
Британія погодила рекордний пакет військової допомоги для України на 617 млн доларів. Серед іншого, у переліку техніки 1600 зенітних ракет та крилаті ракети Storm Shadow. Крім того, за інформацією журналіста Джонатана Біля, Британія хоче забезпечити українську армію авіаційними бомбами Paveway IV, що коректуються.
Paveway IV є розробкою британської компанії Raytheon UK. Бомби надійшли на озброєння британської армії у 2008 році. Вперше їх експортували до Саудівської Аравії на суму 150 млн фунтів.
Paveway IV - це комплект, який встановлюється на бомбу Mark 82 вагою 241 кілограм, перетворюючи її на високоточну. У комплекті комбіноване супутникове лазерне наведення, яке дає можливість не тільки контактного або відкладеного підриву, а й повітряного.
Paveway IV (фото: Getty Images)
Користь для фронту
Через відсутність крил ця бомба здатна подолати відносно невелику відстань, якщо порівнювати її з JDAM чи AASM. За відкритими даними, бомба може вражати цілі на відстані близько 30 км. Але відстань залежить від висоти, а через велику кількість ворожого ППО на лінії фронту, атакувати на меншій відстані важко. Також наголошується, що Paveway IV – це точний боєприпас, кругове відхилення не перевищує 15 метрів за будь-якої погоди у будь-який час доби.
Поки невідомо, що використовуватиметься як носії бомб, якщо українські повітряні сили все ж таки їх отримають. За словами військового експерта Павла Нарожного, у ЗС України є штурмовики, бомбардувальники та винищувачі, на які можна прикріпити Paveway IV.
"У нас є для них носії. У нас керовані авіаційні бомби скидають із радянських літаків – Су-24, Су-25, Су-27. У деяких випадках це може бути навіть МіГ-29", – зазначив Нарожний.
10 квітня Україна та Великобританіяпідписали рамкову угоду про співпрацю у сфері оборонних матеріалів.
Окрім військової допомоги, Великобританія також надає Україні гуманітарну підтримку.
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