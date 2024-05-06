"Безвідповідальна риторика". Пентагон відреагував на майбутні ядерні навчання РФ

Плани Росії провести ядерні навчання є ще одним прикладом безвідповідальної риторики Кремля.

Про це заявив представник Пентагону, бригадний генерал ВВС Пет Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Politico Лару Селігман у Twitter .

За його словами, США не спостерігають змін "у стратегічній силовій позиції" Росії після того, як Москва анонсувала навчання щодо застосування тактичної ядерної зброї.

"Це приклад безвідповідальної риторики, яку ми бачили у Росії в минулому", - додав Райдер.