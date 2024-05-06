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Перекрили бухту та заявляють про морські дрони: РФ оголосила тривогу у Криму

Понеділок 06 травня 2024 22:11
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Перекрили бухту та заявляють про морські дрони: РФ оголосила тривогу у Криму Ілюстративне фото: росіяни заявили про атаку на Крим (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Росіяни перекрили рейд через бухту у Севастополі, що в окупованому Криму, а також заявили про нібито атаку морських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер" та місцеві кримські канали.

Близько 21:00 за київським часом росіяни оголосили про закриття руху через Кримський міст. Окрім того, було заявлено про нібито ракету атаку.

Пізніше росіяни заявили про припинення руху морського транспорту у Севастополі. Згодом росіяни перекрили бухту взагалі та оголосили повітряну тривогу.

Спочатку росіяни заявили про ракетну атаку на півострів, потім про те, що у бухті було помічено морські дрони, а пізніше про нібито атаку повітряних безпілотників.

Ситуація в окупованому Криму

В окупованому росіянами Криму все частіше почали лунати вибухи. Це пов'язано з тим, що українська розвідка почала проводити там спецоперації по знищення російської техніки.

Зокрема, днями ГУР, за допомогою морського дрона Magura V5, уразило швидкісний катер росіян.

Також відомо, що раніше завдяки цим морським дронам вдалося знищити і потопити не один російський корабель.

Детально про те, яке значення дрони Magura V5 відіграють у ході війни - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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