На Київ суне гроза: синоптики попередили про небезпеку

Фото: синоптики попередили про грозу у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві сьогодні, 7 травня очікується гроза. Через це оголосили перший рівень небезпеки - жовтий.



Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та КМДА.

"У найближчі 2-3 години з утриманням до кінця доби 7 травня в Києві очікується гроза, шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру. Також синоптики прогнозують короткочасний дощ, вітер південно-західний із переходом на північний 7-12 м/с, подекуди шквали 15-20 м/с, температуру повітря +18 +20 градусів тепла. Своєю чергою КМДА дала основні рекомендації, яких слід дотримуватись містянам під час сильного вітру: всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт. Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 044-272-40-18. Також коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103. При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 044-278-35-40 або 050-439-83-66. Погода в Україні 7 травня