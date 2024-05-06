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Польща продовжить абонплату терміналів Starlink, які передала Україні, - Мінцифра

Понеділок 06 травня 2024 18:47
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Польща продовжить абонплату терміналів Starlink, які передала Україні, - Мінцифра Архівне фото: Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Польща ухвалила рішення продовжити абонплату терміналів Starlink, які раніше передавала Україні в рамках допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Зазначається, що про це Федоров домовився під час зустрічі зі своїм колегою Кшиштофом Гавковським.

"Країна надала понад 20 тисяч терміналів Starlink, які стали частиною критичної інфраструктури, вони забезпечують українців зв'язком та інтернетом. Сьогодні домовилися, що Польща продовжить абонплату цих терміналів. Вдячний колегам за це рішення", - написав міністр.

Що ще обговорювали на зустрічі

Федоров уточнив, що вони також підписали меморандум про співпрацю між міністерствами, далі впроваджуватимуть спільні проєкти з цифровізації, розвитку IT-індустрії, штучного інтелекту та електронного урядування.

Фото: Зустріч міністрів (t.me/zedigital)

Також вони обговорили підтримку дата-центру для Державної податкової служби України, який побудували на території Польщі для безпеки важливих даних.

Допомога Україні з терміналами Starlink

Starlink це супутникова система високошвидкісного широкосмугового доступу в мережу інтернет. Вони дуже потрібні, особливо в тих районах, які розташовані поблизу лінії фронту.

Польща почала передавати їх Україні з самого початку вторгнення Росії. У серпні 2022 року Україна отримала від Польщі 5 тисяч станцій для супутникового інтернету Starlink.

Через кілька місяців Польща надала Україні ще 1570 систем супутникового зв'язку Starlink.

Наприкінці минулого року стало відомо, що Україна отримала від Польщі ще п'ять тисяч терміналів Starlink. Їх вирішили використовувати в прифронтових регіонах.

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