Стримуватимуть РФ. Війська Нідерландів продовжили своє перебування у Литві

Нідерланди продовжать свою участь у місії посиленої передової присутності (eFP) сил НАТО в Литві до кінця 2026 року для стримування Росії. У Литві перебуватимуть від 270 до 300 нідерландських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Нідерландів .

У понеділок міністр оборони Кайса Оллонгрен повідомила про це рішення Палаті представників.

За її словами, мета місії в Литві – показати населенню, що НАТО готове. "Це важливий сигнал нашим союзникам і Росії. Наші солдати роблять тут вирішальний внесок у стримування та оборону. Разом ми збережемо безпеку Європи", - заявила Оллонгрен.

Розширена передова присутність НАТО

Ця програма НАТО з передової присутності посилених батальйонних тактичних груп у країнах Східної Європи діє з 2016 року в Естонії, Латвії, Литві та Польщі.

Участь Нідерландів у програмі вже була продовжена у 2021 році. Зараз це рішення прийнято повторно, оскільки російська загроза з тих пір ще більше зросла.

Окрім Нідерландів, участь у місії також беруть Німеччина (560 солдатів), Бельгія (200 солдатів), Норвегія (140 солдатів) і Чехія (36 солдатів).

Військових Нідерландів у Литві представляють 13-та легка бригада та 43-я механізована бригада.

Наразі Нідерланди обговорюють з Німеччиною можливість постійної дислокації в Литві німецької бригади.

Росія і НАТО