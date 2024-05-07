Стримуватимуть РФ. Війська Нідерландів продовжили своє перебування у Литві
Нідерланди продовжать свою участь у місії посиленої передової присутності (eFP) сил НАТО в Литві до кінця 2026 року для стримування Росії. У Литві перебуватимуть від 270 до 300 нідерландських солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Нідерландів.
У понеділок міністр оборони Кайса Оллонгрен повідомила про це рішення Палаті представників.
За її словами, мета місії в Литві – показати населенню, що НАТО готове. "Це важливий сигнал нашим союзникам і Росії. Наші солдати роблять тут вирішальний внесок у стримування та оборону. Разом ми збережемо безпеку Європи", - заявила Оллонгрен.
Розширена передова присутність НАТО
Ця програма НАТО з передової присутності посилених батальйонних тактичних груп у країнах Східної Європи діє з 2016 року в Естонії, Латвії, Литві та Польщі.
Участь Нідерландів у програмі вже була продовжена у 2021 році. Зараз це рішення прийнято повторно, оскільки російська загроза з тих пір ще більше зросла.
Окрім Нідерландів, участь у місії також беруть Німеччина (560 солдатів), Бельгія (200 солдатів), Норвегія (140 солдатів) і Чехія (36 солдатів).
Військових Нідерландів у Литві представляють 13-та легка бригада та 43-я механізована бригада.
Наразі Нідерланди обговорюють з Німеччиною можливість постійної дислокації в Литві німецької бригади.
Росія і НАТО
Нещодавно члени НАТО висловили занепокоєння зловмисними діями Росії на території країн Альянсу й пообіцяли відповісти "індивідуально та колективно". Йдеться про російські кампанії з дезінформації, насильницькі дії, кібератаки та інші гібридні операції у Чехії, Естонії, Німеччині, Латвії, Литві, Польщі та Великій Британії.
У Бундесвері вважають, що РФ може бути готова до військового нападу на членів НАТО через п'ять-вісім років.
Президент Володимир Зеленський теж вважає війну Росії з НАТО можливою. На його думку, якщо Україна не встоїть, під загрозою можуть бути балтійські країни.
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