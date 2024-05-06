День ангела 7 травня: кого вітати з іменинами та як зробити це красиво
Привітання з днем ангела можуть бути кумедними та душевними, у віршах чи прозі. Але головна їхня особливість - щирість та виключно позитивні побажання.
Хто святкує іменини 7 травня, а також як небанально привітати з цим святом, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, "Пустунчик", ViknaTV.
У кого день ангела 7 травня
Привітайте з іменинами людей, яких назвали так:
- Давид
- Іоанн
- Антоній
- Йосип
- Михайло
- Стефан.
А ще на цю дату випав день ангела тих, хто отримав такі імена: Лука, Валентин, Сава, Інокентій.
Прикольні SMS для іменинників
- "Затишку в домі та тепла в серці. Бо така тепла, позитивна людина як ти мусить бути щасливою. Нехай все погане забудеться, а хороше примножиться. Нехай прилітають в гості гарні звістки, позитивні думки, слова підтримки та любові. З днем ангела!"
- "Вітаємо сьогодні, любимо завжди! Нехай твій дім пахне щастям. Нехай буде безліч приводів для радості. Натхнення і перемог на шляху до мрій. Здоров’я, любові, життєвої сили та енергії, всіх благ та удачі"
- "Нехай доля оточує теплими фарбами, а життєва стежка буде без перешкод. Щоб у сім'ї була згода та кохання, а кожен день починався із сонячного настрою та позитиву. Мрій, посміхайся, радій. Мої щирі вітання! З іменинами".
Красивий вірш на день ангела
"В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів щирих привітань,
Від зірки - здійснення бажань!
Від сонця - світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
Хоч не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!".
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