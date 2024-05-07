Глава МАГАТЕ з обмеженим впливом прагне посилити ядерний контроль в Ірані, - Reuters

У понеділок глава ядерної служби ООН Рафаель Гроссі прилетів до Ірану, сподіваючись посилити нагляд МАГАТЕ за атомною діяльністю Тегерана, але аналітики та дипломати кажуть, що він має обмежені важелі впливу та повинен остерігатися порожніх обіцянок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Гроссі має зустрітися з іранськими офіційними особами, включаючи головного ядерного переговорника Алі Багері Кані та міністра закордонних справ Хоссейна Амірабдоллахіана.

Минулого місяця Гроссі заявив про недостатній рівень перевірок в Ірані. "Враховуючи глибину та широту програми, ми повинні мати додаткові можливості моніторингу", — сказав він.

Розірвання угоди

Після рішення тодішнього президента США Дональда Трампа у 2018 році розірвати знакову угоду між Іраном і великими державами, які обміняли ядерні обмеження на пом'якшення санкцій, Іран прискорив збагачення урану та скоротив співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії.

Іран збагачує уран до 60% чистоти, що близько до 90% збройового рівня. Якби цей матеріал було збагачено далі, його було б достатньо для двох ядерних боєприпасів, згідно з офіційним критерієм МАГАТЕ.

Обмежені можливості МАГАТЕ

Іран обмежив здатність МАГАТЕ виконувати свою роботу належним чином. Агентство стикається з цілою низкою проблем, починаючи з того, що Тегеран уникає пояснень щодо слідів урану, знайдених на незаявлених ділянках, і закінчуючи недопущенням майже всіх провідних експертів МАГАТЕ.

Коли він повернувся зі своєї останньої поїздки до Ірану в березні 2023 року, Гроссі вважав, що домігся значних поступок від Тегерана, викладених у "Спільній заяві".

Результат був недостатнім, як свідчать звіти МАГАТЕ для держав-членів.

Гроссі сподівався, що ця заява призведе до перевстановлення камер спостереження та іншого обладнання для моніторингу, вилученого за розпорядженням Ірану в 2022 році. Натомість була перевстановлена лише частина камер.

Тепер МАГАТЕ втратило відстеження тих частин ядерної програми Ірану, які дозволяла йому контролювати угода, наприклад, кількість центрифуг – машин, які збагачують уран. МАГАТЕ описує це у своїх звітах як втрату "безперервності знань".

Це викликало побоювання, що Тегеран може створити таємне місце збагачення, хоча, за словами дипломатів, жодних ознак цього немає.

Стратегія Ірану

"Зрозуміло, що МАГАТЕ більше стурбоване невидимою, ніж видимою частиною ядерної програми Ірану", — сказав Алі Ваез з Міжнародної кризової групи.

Глава іранського ядерного уряду Мохаммад Есламі, говорячи про візит Гроссі, 1 травня заявив, що Тегеран сподівається на посилення співпраці з МАГАТЕ.

Як пише Reuters, небажання адміністрації президента США Джо Байдена серйозно протистояти Ірану на Раді керівників МАГАТЕ з 35 країн, яка збирається знову через місяць, викликало сумніви щодо важелів впливу Гроссі.

Проте джерела агентства вважають, що Гроссі не буде йти на переговори без чіткого розуміння того, на що готовий погодитися Іран.

"Усі знають, що це гра, яку Іран грає перед засіданнями Ради керуючих, де він регулярно дає надмірні обіцянки, щоб уникнути осуду, а потім не виконує їх. Гроссі також добре знає цю стратегію. Ключове питання полягає в тому, чи зможе він отримати щось конкретне від Ірану", — сказав аналітик Ерік Брюер з Nuclear Threat Initiative.