Російські окупанти просунулися у чотирьох фронтових областях: карти ISW

Інститут вивчення війни (ISW) підтвердив просування військ РФ на північний захід від Сватового Луганської області; на південний захід від Авдіївки Донецької області; у Роботиному Запорізької області та на північ від Олешок Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Геолокаційні кадри, опубліковані 5 і 6 травня, показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Стельмахівки та на південь від Крохмального (обидва на північний захід від Сватового).

Російські мілблогери і офіційні особи заявляли також про просування на східній околиці Стельмахівки, захоплення Котлярівки і Кислівки (на північний захід від Сватового), але ISW не спостерігає візуального підтвердження цих тверджень.[

Там нагадали, що в Росії раніше, 27 квітня, вже заявляли про захоплення Кислівки.

Російські війська 6 травня продовжували штурмувати:

на північний захід від Сватового біля Піщаного та Берестового;

на північний захід від Кремінної біля Невського і Новосадового;

на захід від Кремінної поблизу Торського;

на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісництва та Білогорівки.

Операція №2 - Донецька область

Російські війська 6 травня продовжували обмежені наступальні дії на Сіверському напрямку на північний схід від Бахмута, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Окупанти 6 травня продовжували наступ на Часів Яр, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили атаки біля Іванівського та на південний схід від Часового Яру поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 травня, показують, що російські війська просунулися вздовж траси E50 у східному Нетайловому (на південний захід від Авдіївки).

Українські та російські джерела повідомляли, що в Нетайловому тривають бої. Російські мілблогери також стверджували, що окупанти просунулися на схід від Новопокровського (на північний захід від Авдіївки) до двох кілометрів і що російські війська досягли околиць Новоолександрівки (на північний захід від Очеретиного та приблизно в 15 км на північний захід від Авдіївки), хоча ISW наразі не спостерігав підтверджень наступів Росії у цих областях.

Російські джерела стверджували, що окупанти продовжували просуватися на захід від Донецька, але 6 травня не було жодних підтверджених змін на лінії фронту, повідомляє ISW.

Кілька російських мілблогерів стверджували, що окупанти просунулися до західної Красногорівки. Натомість речник Української групи військ на Хортиці підполковник Назар Волошин повідомив, що невеликі окремі російські групи намагаються штурмувати Красногорівку, але сильний вогонь української артилерії заважає їм консолідувати успіхи та проводити подальші атаки.

Російський мілблогер стверджував, що російські війська захопили «більшу частину» Парасковіївки (на південний захід від Донецька), але ISW пише, що не помітив візуальних доказів цього.

Росіяни 6 травня продовжували обмежені та безуспішні наземні атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей.

Російські та українські джерела повідомляли про російські атаки на північний схід від Вугледара біля Водяного та на південь від Великої Новосілки поблизу Урожайного та Старомайрського.

Один російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися на північ до одного кілометра на схід від Урожайного, а інший стверджував, що також просунулися на південний схід від Урожайного, але ISW не має підтверджень цим даним.

"Південна вісь"

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 травня, показують, що російські війська просунулися в південному Роботиному Запорізької області.

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 травня, показують, що російські війська просунулися на північ від Олешок (на південний схід від Херсона).

Позиційні бої тривали під Кринками.

У ЗСУ повідомляли, що окупанти намагаються встановити контроль над островом Нестрига в дельті річки Дніпро і несуть значні втрати. Російське джерело стверджувало, що острів Нестрига є спірною "сірою зоною" і що високий рівень води ускладнює будь-які наступальні операції зі встановлення контролю над островами.