Франція спростувала вкид про відправку військ в Україну

Франція назвала неправдивими повідомлення у ЗМІ про те, що вона нібито відправила своїх військових з Іноземного легіону на територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Франції у Twitter .

Фейк про французьких військових

Нещодавно видання Asian Times з посиланням на експомічника заступника голови Пентагону Стівена Браєна стверджувало, що до Слов'янська нібито відправили близько сотні солдатів французького Іноземного легіону. Це "зробили, щоб допомогти 54 бригаді ЗСУ".

Реакція МЗС Франції

У Міністерстві закордонних справ Франції відреагували на таку інформацію у ЗМІ.

Alerte INFOX



Les campagnes de désinformation sur le soutien de la France à l'Ukraine ne faiblissent pas, la preuve



NON, la France n'a pas envoyé de troupes en #Ukraine . pic.twitter.com/IYAxLXxzMJ — France Diplomatie (@francediplo) May 6, 2024

"Дезінформаційні кампанії про підтримку Францією України не припиняються. Ні, Франція не відправляла війська в Україну", - написали в МЗС.