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Франція спростувала вкид про відправку військ в Україну

Париж, Понеділок 06 травня 2024 19:49
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Франція спростувала вкид про відправку військ в Україну Ілюстративне фото: Франція спростувала новий фейк про Іноземний легіон (flickr by John Rafoss)
Автор: Іван Носальський

Франція назвала неправдивими повідомлення у ЗМІ про те, що вона нібито відправила своїх військових з Іноземного легіону на територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Франції у Twitter.

Фейк про французьких військових

Нещодавно видання Asian Times з посиланням на експомічника заступника голови Пентагону Стівена Браєна стверджувало, що до Слов'янська нібито відправили близько сотні солдатів французького Іноземного легіону. Це "зробили, щоб допомогти 54 бригаді ЗСУ".

Реакція МЗС Франції

У Міністерстві закордонних справ Франції відреагували на таку інформацію у ЗМІ.

"Дезінформаційні кампанії про підтримку Францією України не припиняються. Ні, Франція не відправляла війська в Україну", - написали в МЗС.

Заяви Макрона

Зазначимо, що такі фейки про французьких військових з'являються після того, як президент Франції Еммануель Макрон допустив відправку військ в Україну. Це сталося після зустрічі лідерів європейських держав у Парижі.

Пізніше глава французької держави уточнив, що відправлення військ можливе у разі, якщо російські окупанти відновлять наступ на Одесу чи Київ.

При цьому Макрон пояснював, що він не відкидає можливості розміщення французьких військових в Україні, оскільки Росія не може перемогти у війні.

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