В Україні затвердили перелік документів для проходження МСЕК
Кабінет міністрів України затвердив перелік документів, які необхідні для проходження медико-соціальної експертизи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кабміну.
Як зазначили в Кабміні, через війну в Україні значно збільшилась кількість людей, які потребують встановлення інвалідності. Зокрема, більшу частину з цих людей складають військові.
Саме тому було визначено чіткий перелік документів, що подають пацієнти для проходження медико-соціальної експертизи.
Для проходження МСЕК з метою встановлення (перегляду) інвалідності необхідно подати:
- паспорт громадянина України (у випадку предʼявлення ID картки також потрібен витяг з реєстру територіальної громади);
- довідку про присвоєння реєстраційного номера платника податків;
- для чоловіків від 18 до 60 років військовий квиток (тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного) чи посвідчення про приписку;
- для людей, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах - довідка про перебування у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України.
Медичні документи, що подають лікарські консультативні комісії до МСЕК, такі:
- направлення на МСЕК;
- медичні документи, що стосуються захворювання чи стану (виписка з медичної картки);
- результати лабораторних та інших досліджень, що підтверджують діагноз або стан і ступінь його важкості;
- план медичної, професійної й індивідуальної реабілітації;
- документи, що підтверджують причинний зв’язок з інвалідністю;
- документи, що підтверджують безперервну тимчасову непрацездатність протягом чотирьох місяців.
Окремо внесено зміни щодо проходження МСЕК військовослужбовцями.
"Відтепер причинний зв’язок інвалідності, а також ступінь втрати працездатності колишніх військовослужбовців встановлюватиметься на підставі постанови ВЛК, оформленої довідкою ВЛК, свідоцтвом про хворобу або протоколом засідання штатної ВЛК", - сказано у повідомленні.
При цьому ступінь втрати працездатності військовослужбовцю буде встановлювати комісія після закінчення його лікування. А вже на підставі цих даних буде розроблено програму медичної, професійної та соціальної реабілітації.
Раніше РБК-Україна розповідало про те, навіщо військовому проходити медико-соціальну експертизу. Детальніше про це читайте у матеріалі.
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