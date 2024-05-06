У США висловились щодо того, чи вважатимуть Путіна президентом РФ
Сполучені Штати Америки визнають Володимира Путіна президентом Росії. Однак не будуть відправляти своїх представників на його інавгурацію.
Про це заявив представник Держдепу США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
"Ми однозначно не визнаємо вибори президента в Росії вільними та чесними. Однак Путін - президент Росії і продовжуватиме діяти в цій ролі, але нашого представника не буде на його інавгурації", - сказав він.
Нагадаємо, що раніше низка країн заявили про те, що не відправлятимуть своїх представників на "інавгурацію" в Росії Володимира Путіна. При цьому ЗМІ заявляли, що цю ідею нібито не підтримала Франція, і їх посол таки відправиться до Москви.
Вибори в Росії
У березні цього року у Росії відбулись президентські вибори на яких очікувано переміг Володимир Путін. 7 травня має відбутись його інавгурація, після якої він буде керувати Росією до 2030 року.
Однак низка країн не признали ці вибори, а особливе те - що Росія проводила їх також на окупованих українських територіях.
Зокрема, сьогодні МЗС України заявило, що не має підстав для того аби визнавати Путіна президентом РФ.
Як проходили в Росії вибори, та який вплив це матиме на Україну - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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