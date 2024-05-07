Понад тисячу загарбників і 37 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Сили оборони України ліквідували за добу ще 1160 російських окупантів, таким чином загальні втрати росармії в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали вже близько 476 460 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 25 танків, 14 ББМ та 37 артсистем ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 476 460 (+1160) осіб ліквідовано;
- танків - 7405 (+25) од.;
- бойових броньованих машин - 14 227 (+14) од.;
- артилерійських систем - 12 287 (+37) од.;
- РСЗВ - 1057 од.;
- засоби ППО - 792 (+1) од.;
- літаків - 349 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9717 (+34) од.;
- крилаті ракети - 2149 (+1) од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 16509 (+32) од.;
- спеціальна техніка - 2017 (+9) од.
Нагадаємо, згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ, в Україні на фронті впродовж доби було зафіксовано 97 бойових зіткнень. Найбільш гаряче було на Авдіївському напрямку - наші захисники відбили 31 атаку окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.