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Понад тисячу загарбників і 37 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії в Україні

Вівторок 07 травня 2024 07:54
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Понад тисячу загарбників і 37 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії в Україні Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1160 російських окупантів, таким чином загальні втрати росармії в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали вже близько 476 460 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 25 танків, 14 ББМ та 37 артсистем ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 476 460 (+1160) осіб ліквідовано;
  • танків - 7405 (+25) од.;
  • бойових броньованих машин - 14 227 (+14) од.;
  • артилерійських систем - 12 287 (+37) од.;
  • РСЗВ - 1057 од.;
  • засоби ППО - 792 (+1) од.;
  • літаків - 349 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9717 (+34) од.;
  • крилаті ракети - 2149 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 16509 (+32) од.;
  • спеціальна техніка - 2017 (+9) од.

Понад тисячу загарбників і 37 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії в Україні

Нагадаємо, згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ, в Україні на фронті впродовж доби було зафіксовано 97 бойових зіткнень. Найбільш гаряче було на Авдіївському напрямку - наші захисники відбили 31 атаку окупантів.

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