Понад тисячу загарбників і 37 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії в Україні

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1160 російських окупантів, таким чином загальні втрати росармії в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали вже близько 476 460 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 25 танків, 14 ББМ та 37 артсистем ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Нагадаємо, згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ, в Україні на фронті впродовж доби було зафіксовано 97 бойових зіткнень. Найбільш гаряче було на Авдіївському напрямку - наші захисники відбили 31 атаку окупантів.

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