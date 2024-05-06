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РФ планує використати Євробачення та Олімпійські ігри для поширення пропаганди, - Yle

Понеділок 06 травня 2024 19:11
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РФ планує використати Євробачення та Олімпійські ігри для поширення пропаганди, - Yle Фото: РФ планує використати Євробачення та Олімпійські ігри для поширення пропаганди (olympics.com)
Автор: Тетяна Степанова

Росія збирається скористатися масштабними заходами у країнах ЄС, такими як Євробачення та Олімпійські ігри, щоб послабити Європу, посіяти недовіру та загальмувати підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Як зазначають джерела видання, у травні Росія прагне використати як майданчик для пропаганди Євробачення та Чемпіонат світу з хокею.

Далі схожі наративи росіяни будуть використовувати на Чемпіонаті Європи з футболу у Німеччині та Олімпійських іграх у Франції.

Аналітики стверджують, що подібну кампанію раніше зафіксували у латвійському сегменті соцмереж - коли група хокеїстів із Латвії взяла участь у турнірі, який організував російський диктатор Володимир Путін у Казані. Після цього національна федерація хокею запровадила низку заборон, а в X (Twitter) раптово з'явилися тисячі ботів, які виступали на захист хокеїстів та вимагали "відокремити спорт від політики".

Пропаганда Росії

Як нещодавно повідомили в ГУР, Росія упродовж 2023 року витратила 500 мільйонів доларів на створення пропаганди.

За даними ГУР, мова про формально не пов’язані з державою-агресором структури, які позиціонують себе як "автономні". Однак насправді на замовлення Кремля вони виробляють так званий "патріотичний контент" для поширення в інтернеті: блоги, новини, фільми, серіали, відеоігри.

Виділені Росією кошти вказані організації зобов’язувались витратити на внутрішню пропаганду з метою: формування лояльної до режиму Путіна громадської думки, виправдання агресії РФ проти України та впливу на свідомість військовослужбовців РФ шляхом глорифікації їхньої участі у війні.

У ГУР вважають, що збільшення витрат на приховану пропаганду може свідчити як про зниження рівня довіри до офіційних традиційних медіа держави-агресора, так і про спробу путінської диктатури взяти під контроль інтернет-середовище у Росії.

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