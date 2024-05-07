Японія та Німеччина вперше проведуть спільні навчання сухопутних військ

Німецька армія приєднається до навчань із Сухопутних сил самооборони Японії вже наступного року на тлі нарощування військової могутності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo .

Міністр оборони Німеччини зазначив, що майбутні спільні навчання, які пройдуть у Японії, будуть першими свого роду між сухопутними військами двох країн.

Пісторіус також зазначив, що немає ознак того, що Китай відмовиться від своїх територіальних претензій у Південно-Китайському морі, оскільки Пекін продовжує розміщувати берегову охорону, морську поліцію, а також морські та військово-повітряні сили у водах навколо Тайваню.

"Ми спостерігаємо за цими подіями із занепокоєнням", - заявив міністр оборони, підкресливши значну відповідальність Китаю за глобальний мир та стабільність. Він також зазначив, що Китай є партнером Німеччини, наголосивши на важливості використання цих зв'язків.

Пісторіус заявив, що представники німецької армії нещодавно відвідали Японію, щоб скоординувати свою участь у майбутніх навчаннях. Ця співпраця послідувала за укладанням оборонного пакту, спрямованого на полегшення обміну матеріалами та матеріально-технічною підтримкою.

Військово-морські та військово-повітряні сили двох країн раніше вже провели спільні навчання. Також відомо, що Німеччина має намір цього року розмістити в Індо-Тихоокеанському регіоні фрегат, корабель постачання та літаки.

Очікується, що німецький фрегат зайде до порту Японії у серпні, а винищувачі європейської країни планують приєднатися до навчань із Силами повітряної самооборони Японії у липні.

"Наші військові експерти кажуть нам, що Росія теоретично зможе атакувати територію НАТО через п'ять-вісім років. Незалежно від того, чи піде Москва на цей ризик чи ні, ми маємо бути готовими до всього", - сказав він.