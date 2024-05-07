Японія та Німеччина вперше проведуть спільні навчання сухопутних військ
Німецька армія приєднається до навчань із Сухопутних сил самооборони Японії вже наступного року на тлі нарощування військової могутності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.
Міністр оборони Німеччини зазначив, що майбутні спільні навчання, які пройдуть у Японії, будуть першими свого роду між сухопутними військами двох країн.
Пісторіус також зазначив, що немає ознак того, що Китай відмовиться від своїх територіальних претензій у Південно-Китайському морі, оскільки Пекін продовжує розміщувати берегову охорону, морську поліцію, а також морські та військово-повітряні сили у водах навколо Тайваню.
"Ми спостерігаємо за цими подіями із занепокоєнням", - заявив міністр оборони, підкресливши значну відповідальність Китаю за глобальний мир та стабільність. Він також зазначив, що Китай є партнером Німеччини, наголосивши на важливості використання цих зв'язків.
Пісторіус заявив, що представники німецької армії нещодавно відвідали Японію, щоб скоординувати свою участь у майбутніх навчаннях. Ця співпраця послідувала за укладанням оборонного пакту, спрямованого на полегшення обміну матеріалами та матеріально-технічною підтримкою.
Військово-морські та військово-повітряні сили двох країн раніше вже провели спільні навчання. Також відомо, що Німеччина має намір цього року розмістити в Індо-Тихоокеанському регіоні фрегат, корабель постачання та літаки.
Очікується, що німецький фрегат зайде до порту Японії у серпні, а винищувачі європейської країни планують приєднатися до навчань із Силами повітряної самооборони Японії у липні.
"Наші військові експерти кажуть нам, що Росія теоретично зможе атакувати територію НАТО через п'ять-вісім років. Незалежно від того, чи піде Москва на цей ризик чи ні, ми маємо бути готовими до всього", - сказав він.
Японія зміцнює союзницькі відносини із країнами Європи
В останні роки союзники з "Великої сімки" провели численні спільні військові навчання як на двосторонній основі, так і в рамках ширших груп країн.
Так, раніше стало відомо, що Японія та Франція домовилися про початок переговорів щодо угоди про взаємний доступ до військ, таким чином зміцнюючи військову співпрацю на тлі напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні та війни в Україні.
У ході переговорів країни наголосили, що можуть відігравати важливішу роль в оборонній промисловості один одного. Франція також має намір запропонувати Японії свою продукцію у секторі цивільної атомної енергетики.
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